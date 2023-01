Zo beleefde Spakenburg de overwinning op FC Groningen: 'Dit is iets heel bijzonders'

Met vuurwerk, getoeter en gejuich werden de spelers van SV Spakenburg gisteravond onthaald na de 2-3 winst in Groningen. Met die overwinning kwalificeert de club, die in de tweede divisie speelt, zich voor de laatste zestien in de KNVB-beker. Voor Spakenburg was het de eerste keer dat ze een eredivisieclub verslaan in het bekertoernooi. Daarnaast was het ook voor het eerst dat de ploeg van een profclub won in een uitwedstrijd.