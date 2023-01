Vasthouden van regenwater is een soort appeltje voor de dorst, maar hoe doen we het?

In perioden van droogte heeft de boer op deze manier langer water in de sloten en dus ook langer groen gras. Het is een simpele ingreep in het boerenlandschap die lang niet gangbaar was, vertelt Niels Wassenaar: "Wat we nu zien, door toch een beetje klimaatverandering, zijn langere en drogere zomers. We moeten het water dat nu valt toch wat langer bij ons houden. Dat is een andere manier van denken. Want voorheen was het beleid dat we het water zo snel mogelijk gingen afvoeren."