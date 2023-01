Laurens opent tentoonstelling over wereldberoemde opa: 'Zijn ontwerpen kent iedereen'

"Het is natuurlijk wel bijzonder om Copier zo in het zonnetje te zetten", vertelt Laurens Geurtz, directeur van het Glasmuseum. "Komt door hoeveel hij voor Leerdam heeft betekend, maar ook een beetje door onze band." Geurtz is namelijk zijn kleinzoon. "Hij is wereldberoemd in Nederland. In de twintigste eeuw heeft hij zóveel ontworpen, dat veel van het glas dat we kennen door hem in het leven is gekomen."