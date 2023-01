Utrecht krijgt een afhaalcoffeeshop, moet tot minder drukte bij andere coffeeshops leiden

De gemeenteraad had eerder al opdracht gegeven onderzoek te doen naar een geschikte locatie voor zo'n afhaalcoffeeshop. Daar is in 2021 een locatie aan de Griffioenlaan uitgekomen, omdat die plek aan verschillende uitvalswegen ligt en er geen woningen zijn in de directe omgeving. Bovendien hoopt de gemeente dat een nieuwe coffeeshop aan de rand van de stad leidt tot minder drukte bij bestaande coffeeshops, die zich veelal in de binnenstad bevinden. Volgens de gemeente is er in Utrecht ruimte voor zeventien coffeeshops, terwijl er op dit moment maar elf zijn. Met deze drive-through komt er dus eentje bij.