Bilthoven - De snelweg A27 was vanavond vanwege een incident in allebei de richtingen tussen Bilthoven en Hilversum even afgesloten. Weggebruikers tussen Utrecht en knooppunt Eemnes werden omgeleid via Amersfoort over de A1 en A28, meldt Rijkswaterstaat. Inmiddels is de weg weer open.