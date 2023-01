Bussen U-OV rijden weer volgens planning: 'Dank voor de hartverwarmende reacties'

Gisterochtend was een grote brand in de stalling bij Westraven aan de Griffioenlaan. Twaalf bussen gingen in vlammen op. Het gaat om tien bussen van 24 meter lang en twee kleinere bussen van 18 en 12 meter. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De brandweer wist te voorkomen dat ook het gebouw van U-OV in vlammen opging.