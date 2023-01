Vakbond FNV dolblij met nieuw kantoor aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht

Het is wachten op nieuwe gegevens van het CBS, maar Yasmin Aitabderrahman, voorzitter van FNV Jong, verwacht dat het aantal jongeren dat lid is geworden is toegenomen. Exacte cijfers heeft ze niet, maar ze ziet de aantallen jongeren toenemen. "Natuurlijk kunnen we het effect van de vergrijzing niet compenseren. Mar het is juist nu heel belangrijk om lid te worden. Dank aan de inflatie of onzekerheid binnen je werk. Je moet je voorstellen, als wij aan tafel komen bij een werkgever en die werkgever die weet dat er een klein percentage vakbondsleden is, dan weet die ook dat het niet veel consequenties heeft als die ergens niet in meegaat."