Puck Pieterse Nederlands kampioene veldrijden: 'De keuze heeft zich uitbetaald'

Pieterse, die op basis van haar leeftijd nog bij de beloften zou mogen starten, reed tot half koers in derde positie, maar reed toen weg bij Van Empel en Alvarado. In de blubber van Zaltbommel, waar het parcours door de hoge stand van de Waal en de vele regen van de afgelopen dagen op het laatste moment nog was aangepast, liep ze weg van de concurrentie. In de laatste ronde kwam Carmen Alvarado nog in de buurt, maar Pieterse behield haar voorsprong. Wereldkampioene Marianne Vos eindigde teleurstellend als tiende.