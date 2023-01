Gestoorde man belasterde en bedreigde zijn date en de wijkagent via YouTube, OM eist verplichte behandeling in kliniek

De verdachte zelf zegt dat hij geen last heeft van wanen en verzet zich tegen verplichte zorg. Zijn advocaten vinden dat hij van alle verdenkingen vrijgesproken moet worden. Verplichte zorg in een beveiligde gesloten kliniek is volgens hen onnodig. Hij kan bij zijn moeder wonen in een ander deel van het land. Daar zou hij dan bij een zorginstelling kunnen laten behandelen. Zijn slachtoffers lopen volgens de advocaten geen gevaar. "Mijn client is een man van woorden en niet van daden. Fysieke confrontatie gaat hij uit de weg."