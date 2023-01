Medewerkers drankgroothandels leggen vandaag werk neer, weinig gevolgen voor consument

Warbroek denkt niet dat consumenten al last gaan hebben van deze staking, omdat de schappen niet meteen leeg zullen raken. "Het is nog maar de eerste stakingsdag. Daarna kijken we pas hoe we de druk verder kunnen opvoeren. Maar de bedrijven wel. Want die hebben contracten met andere bedrijven wereldwijd en kunnen door deze staking niet leveren. Het zal dus vooral bedrijven raken."