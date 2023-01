Dramatische lekkage in pas verbouwd huis Houten niet vergoed: 'Maar hulp van buren is hartverwarmend'

De verzekeraar heeft Irene laten weten dat ze rekening moet houden met een totale schadepost van 70.000 euro, waar het vochtweringsbedrijf eerder een bedrag van 100.000 euro noemde. Ook kreeg Irene te horen dat er niets wordt uitgekeerd. "Alles wat ondergronds is, is uitgesloten van vergoeding. Ook een souterrain. We gaan nu met het vochtweringsbedrijf in gesprek over welke muren er weg moeten en of we de vloer kunnen redden. Alles scheelt natuurlijk. Hopelijk kan er snel gestart worden, al heb ik geen idee waar we het geld vandaan zouden moeten halen."