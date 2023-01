ChristenUnie heeft steeds vaker vrouwen aan de top: 'Het zijn toevallig gewoon de beste kandidaten'

Alhoewel de partij geschiedenis schrijft op landelijk niveau, is er nog geen sprake van een vrouwelijke meerderheid op regionaal of lokaal niveau. Met maar liefst zestien mannelijke fractievoorzitters tegenover zeven vrouwelijke fractievoorzitters in de Utrechtse gemeenteraden, blijven de mannen overduidelijk de boventoon voeren in het lokale politieke landschap. In het onderstaande kaartje is er per gemeente te zien welke gemeenten in de provincie een ChristenUnie-fractie hebben én of die fractie geleid wordt door een man of een vrouw.