Hotspot met kansen voor rooftopbar: Utrecht zoekt huurders voor oude Broese-pand Oudegracht

Historie Magazijn De Zon

Magazijn De Zon is in meerdere fasen gebouwd. Het oudste deel stamt uit 1850. In de 20ste eeuw werd het pand door Vroom & Dreesman uitgebouwd tot warenhuis ‘Magazijn De Zon’ met ateliers, opslag en een aantal kantoorruimtes. Na het vertrek van de V&D in 1972 kocht de gemeente het pand en namen Openbare Bibliotheek, boekhandel Broese Kemink en designwinkel Mobach hun intrek. Sinds het vertrek van de bibliotheek en de boekhandel in 2020, verhuurt de gemeente een aantal ruimten tijdelijk aan ondernemers; duurzaam warenhuis Green Up, kledingwinkel Guts en Gusto en het Nijntje Museum.