Pannakooi voor basisschool in Maarssen: 'Kinderen kijken te veel op hun telefoons'

Want een breder sport- en spelaanbod helpt daarbij, legt docent en directeur in opleiding Jeroen Versluis van basisschool De Kameleon in Maarssen uit. "We zien dat steeds meer leerlingen op hun mobiel zitten of thuis aan het gamen zijn, we willen juist ook laten zien hoe leuk het is om te bewegen en actief buiten te zijn en ook daarvan te genieten."