Medicijndealer die verantwoordelijk wordt gehouden voor dood van Bunschoters mag proces in vrijheid afwachten

Bunschoten - De 31-jarige medicijndealer uit Bunschoten, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van twee plaatsgenoten, mag zijn proces vanaf volgende week toch in vrijheid afwachten. Dat heeft de Utrechtse rechtbank beslist in een tussenzitting in de zaak. Sergio K. was vorig jaar ook al een paar maanden voorwaardelijk vrij, maar ging toen weer in de fout.