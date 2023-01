16 kandidaten in de race voor burgemeesterschap Nieuwegein

Nieuwegeiners mochten zelf ook meedenken over de belangrijkste kwaliteiten die hun nieuwe burgemeester moet bezitten. Bijna 1600 inwoners vulden daarvoor een enquête in. Een profielcommissie, onder leiding van GroenLinks-fractievoorzitter Alma Feenstra, ging daar vervolgens mee aan de slag. "We zijn wel een keertje toe aan een vrouw, horen we veel van inwoners." Persoonlijkheid is bovendien belangrijker dan ervaring. "We zoeken niet per se een witte man van 55 in een blauw pak", grapt ze, "maar iemand die diversiteit uitstraalt en omarmt, want de stad wil ook inclusief zijn."