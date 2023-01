Cao-overleg in het streekvervoer, landelijke staking als dit faalt

In september werd er ook al gestaakt in het Utrechtse streekvervoer, en in diezelfde maand legden ook NS-medewerkers in het hele land het werk neer. Tot nu toe heeft dit nog niet tot het gewenste resultaat geleid, zegt Van der Gaag. Hij vindt dat het salaris van personeel van bijvoorbeeld vervoerder Keolis mee moet groeien met de hoge inflatie en dat de werkdruk en daarmee het ziekteverzuim omlaag moet.