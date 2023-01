Gemeentelijke belastingen stijgen: Montfoort is koploper, in Rhenen is inwoner juist goedkoper uit

Utrecht - De gemeentelijke belastingen stijgen flink, namelijk gemiddeld met 6 procent. Met name huiseigenaren zijn door de hogere onroerendezaakbelasting meer kwijt. In vijf van de zes gemeenten die in de provincie Utrecht zijn onderzocht stijgen de belastingen, tot bijna 10 procent in Montfoort. In Rhenen gaan de inwoners juist, tegen de trend in, iets minder betalen.