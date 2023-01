Honderden gevallen van 'boilerroomfraude': gouden beleggingsberg blijkt diepe valkuil

Wie in zee gaat met 'boilerroomfraudeurs' verliest al snel duizenden tot tienduizenden euro's. Er is geen vangnet, want verzekeraars vergoeden de schade niet en de bank is niet verantwoordelijk. Gedupeerden belanden in een diep dal, vaak ook psychisch. Meestal moeten ze ook nog eens aanhoren hoe dom het was om in zee te gaan met de fraudeurs. Terwijl de criminelen echt erg doortrapt te werk gaan.