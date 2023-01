5 tips om geen slachtoffer te worden van ‘boilerroomfraude’

Andere vormen van oplichting

Boilerroomfraude is niet de enige manier van oplichting waarbij slachtoffers telefonisch of via e-mail in de val gelokt worden. Recent kwamen er ook veel meldingen over een fraudevorm waarbij iemand zich voordoet als bankmedewerker. Deze persoon belt je of verschijnt aan de deur met de mededeling dat je bankrekening niet meer veilig is. Vervolgens moet je je pinpas afgeven of ze vragen je geld over te maken. Wil je meer weten over het herkennen van deze fraude? Kijk dan op veiligbankieren.nl