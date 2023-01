Nieuwe atlas laat zien waar welke kankersoorten het meest voorkomen: ‘Hierdoor ontstaan vragen die we moeten beantwoorden’

Dat onderzoek nodig is, onderschrijft directeur Ivo Struik van Stichting Zaadbalkanker. "Ik ben helemaal verbaasd", zegt hij in een eerste reactie op de cijfers. "Dit is nou precies waar zo'n atlas voor is. Door de data ontstaan er vragen die we moeten beantwoorden." Toen Struik de atlas zag, viel het hem vooral op dat zaadbalkanker vaker voorkomt in regio's waar families dicht bij elkaar blijven wonen. Maar dat kan ook toeval zijn. "Misschien komt het door de omgeving of door levenskeuzes, dat kan altijd. Maar als het daadwerkelijk om families gaat, dan lijkt het me geen moeilijk onderzoek. Alle data staan al in registers. Als we die gaan onderzoeken, dan krijgen we hopelijk snel een antwoord."