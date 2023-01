Illegale bomenkap in Utrecht amper bestraft, 'bewijslast verzamelen vrijwel onmogelijk'

Sinds 2018 geldt er al een herplantplicht in de stad. Voor elke boom of struik die wordt geveld, moet er eentje terugkomen. Het liefst op dezelfde plek, maar als dat niet kan, dan mag dat ook elders. Soms is het kappen of stevig snoeien van een boom wel toegestaan. Maximaal 40 procent van de boomkroon mag gesnoeid worden en op eigen grond mogen bomen met een dwarsdoorsnede kleiner dan 15 centimeter wel zonder vergunning worden gekapt. Verder heb je ook geen kapvergunning nodig als het eigen perceel kleiner is dan 300 vierkante meter én de boom jonger is dan 50 jaar. In alle andere gevallen is een vergunning nodig.