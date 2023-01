Verbazing bij deel Utrechtse oppositie over verhuur Broese-pand: 'Wij zijn eerst nog aan zet'

De Utrechtse oppositie is niet eensgezind in dit dossier. Het CDA is qua grootte de tweede oppositiepartij. “Wij steunen het idee van publieke toegankelijkheid, zo ver dat ook haalbaar is in dit grote en complexe gebouw”, zegt fractievoorzitter Jantine Zwinkels, die wel enthousiast wordt van het plan. “Als CDA Utrecht willen we gaan voor hoge kwaliteit. Een rooftopbar kan hier als bijzonder horecaconcept in passen, maar wel met respect voor de omwonenden.”