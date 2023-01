Kou, regen en zon maakt snoeien van fruitbomen spannend: ‘Wie weet wat de toekomst brengt’

Het was in januari warmer dan normaal. Dat is verwarrend voor een fruitboom, want daardoor zou hij eerder kunnen bloeien. Dat is nu niet gebeurd omdat de temperatuur weer 'normaal' fris is. Maar het baart wel zorgen voor de toekomst. "We weten niet over 10 of 20 jaar wat de teelt dan is. We zouden dan misschien sinaasappels moeten gaan telen," zegt De Jong.