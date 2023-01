Baby in Austerlitz gruwelijk mishandeld door oppas met oorlogstrauma, OM eist tbs en celstraf

In een enorm heftige en emotionele zitting in de Utrechtse rechtbank ging de 22-jarige A.E. vandaag diep door het stof. Zijn daden waren op geen enkele wijze goed te praten, vond hij. Hij hield enorm van het kleine meisje en het was alsof hij door de mishandeling een stuk uit zijn eigen hart had gesneden. Schiet mij maar dood, had hij bij zijn aanhouding tegen de politie gezegd. En in de gevangenis had hij tevergeefs geprobeerd een einde aan zijn leven te maken.