Landelijke staking streekvervoer na mislukt cao-overleg

De staking leidt er waarschijnlijk toe dat er in onze provincie bijna geen bussen zullen rijden, omdat zowel Syntus als U-OV onder de cao streekvervoer vallen. Ook op het spoor wordt gestaakt, waardoor alle regionale treinen van andere maatschappijen dan de NS minder of niet zullen rijden. In NS-treinen wordt niet gestaakt, want dat personeel heeft een eigen cao. Dat geldt ook voor het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.