Sporthistoricus doet oproep voor verhalen: 'Bijna elke voetbalclub had wel Joodse leden tijdens de oorlog'

Daarbij is alle informatie welkom, benadrukt de sporthistoricus. "Alles wat mensen weten of zich herinneren, of als mensen vragen hebben of hulp willen om iets uit te zoeken, zijn ze welkom. Mensen denken vaak dat informatie over hun opa of oom niet belangrijk genoeg is, maar dat is het juist wel. Ik heb al zo vaak gemerkt dat ik één mailtje van iemand krijg, waardoor ineens vijfhonderd dingen tegelijk duidelijk worden. Dus meld je vooral." Mensen die informatie willen delen met Van de Vooren kunnen dat doen via de website voetbalmonument.nl