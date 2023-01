Universiteit Utrecht trekt doctoraat wetenschapper in na 'grootschalige nalatigheden'

Rector magnificus Henk Kummeling van de Universiteit Utrecht benadrukt dat zulke ondeugdelijk promoties niet welkom zijn. Sinds 2008 zouden de regels zijn aangescherpt. De promotiepremie, die een universiteit voor elke promotie van de overheid krijgt, is volgens Kummeling door de UU teruggestort. "Daarnaast hebben we als College van Promoties met alle decanen vastgesteld en uitgesproken hoe cruciaal het is dat we de huidige regels strikt hanteren."