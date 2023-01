17-jarige verdachte explosie Leidsche Rijn langer vast

In de nacht van 5 op 6 oktober vond er een explosie plaats in de omgeving van de Tweede Westerparklaan in Leidsche Rijn. De verdachte uit Almere raakte hierbij zelf zwaargewond. Op 16 oktober vond er weer een ontploffing plaats op de Tweede Westerparklaan. Hier is een 16-jarige Amsterdammer voor aangehouden. Het is niet bekend of de explosies met elkaar te maken hebben.