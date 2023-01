Voorbereidingen carnaval weer in volle gang: 'We kunnen het niet inhalen, wel goedmaken'

Binnenkort mag de wagen dan eindelijk weer van stal. Prins Carnaval Rob den Tweede kijkt er naar uit om volgende maand weer voorop de wagen te staan. De twee coronajaren zonder carnaval vond hij best moeilijk. "Het was echt een stille periode in de winter. We hebben het via internet gevierd met een quiz erbij. Eigenlijk was het niet leuk, maar het was niet anders. Nu kan het gelukkig weer, het gaat één groot feest worden."