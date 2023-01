Legerdump sterft langzaam uit, maar oorlog in Oekraïne zorgt voor piekperiode: ‘Het loopt al maanden storm’

Toch heeft de legerdump het steeds lastiger. Het aanbod vanuit Defensie neemt al jaren af en veel kleinere legerdumpwinkels hebben de corona-sluitingen niet overleefd. Daarnaast vernietigen veel legers de camouflagekleding, omdat ze willen voorkomen dat een vijand het in handen krijgt. Ook de terrorismegolf van een paar jaar terug deed de legerdump geen goed, want het was niet sjiek om in camouflagekleding rond te lopen in hartje Amsterdam of op Schiphol. “En in veel landen is het dragen van camouflagekleding sowieso streng verboden.” Door al die zaken is het voor Carla en haar broer na 50 jaar mooi geweest: ze gaan de enorme voorraad afbouwen en over twee jaar gaat het licht in de voorraadhallen uit.