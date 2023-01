Utrecht trekt miljoenen uit voor maatschappelijke instellingen in zwaar weer, 8 ton voor TivoliVredenburg

TivoliVredenburg krijgt 8 ton als compensatie van de gestegen energiekosten. Het college zegt hiermee te voorkomen dat de continuïteit van het podium in gevaar komt en dat er rigoureus moet worden gesneden in de culturele programmering. Mocht een tegemoetkoming in de extra kosten over 2022 van bijvoorbeeld het Rijk beschikbaar komen of het tekort over afgelopen jaar minder groot zijn dan nu wordt verwacht, dan wordt dit bij de vaststelling van de subsidie aan TivoliVredenburg verrekend.