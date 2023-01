Verdien je te veel? Zeg in deze gemeenten dan maar 'dag' tegen je huishoudelijke hulp

Veel gemeenten wachten tóch op de wet die in 2025 ingaat. Wat niet betekent dat ze geen problemen ervaren. Neem de stad Utrecht, bijvoorbeeld. "Ook hier hebben we wachtlijsten", zegt een woordvoerder. "Daarom zijn we er nu hard mee bezig om dat op te lossen. We overwegen nog van alles. Maar wat we al wel zeker weten: de oplossingen gaan niet pijnloos zijn.” Veel andere gemeenten stellen de vraag of de inwoner de hulp écht niet op een andere manier kan regelen. "We hopen dat onze inwoners dat dan overwegen. Maar dwingend is het dus nog niet", aldus een woordvoerder van de gemeente Soest.