Basisschoolkinderen in Meerkerk krijgen weerbaarheidstraining: 'Je leert je eigen weg kiezen'

Onderdeel van de training vandaag is in duo's op elkaar aflopen en stop zeggen als je niet wilt dat de ander dichtbij komt. Daphne zegt daarbij meteen dat je dan ook mag omdraaien en weglopen. "De kinderen leren dat ze altijd een keuze hebben. Het is ook okay als er 'stop' gezegd wordt, dat je ook mag weglopen als er niet naar je wordt geluisterd. Dat is super stoer," legt coach Daphne Hoogendoorn uit.