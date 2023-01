Vogelsoorten in dorpen en steden achteruit: 'Door betegelde tuinen wordt hun leefgebied steeds kleiner'

Hanne Tersmette, woordvoerder van de Vogelbescherming: "Soorten zoals de merel en de zanglijster hollen echt in aantal achteruit. Sommigen tot meer dan 5 procent per jaar. Dat zijn vogels die hun nest graag bouwen in struiken of hun voedsel zoeken in een groene omgeving." Volgens Tersmette komt dit omdat hun groene leefgebied steeds kleiner wordt, bijvoorbeeld doordat mensen hun tuin betegelen of gemeenten de 'rommelige' hoekjes, waar vogels zich graag verstoppen, weghalen. "Dus er is simpelweg geen plek voor ze om te leven, naar voedsel te zoeken en hun nestje te bouwen."