Wat mag Wintertuin Baarn kosten? 'Lege kas ondernemer mag niet leiden tot lege kas in Cantonspark'

D66, ook in de coalitie en voor zover bekend de enige partij die afgelopen tijd haar licht had opgestoken bij de ondernemer zelf, benadrukte gisteravond hoe ingewikkeld het gebouw in het gebruik is en hoeveel onderhoud er nodig is. "Het was vervallen en is voor veel geld door de gemeente hersteld", zei fractievoorzitter Hanneke Struijk-Cramer. "Hoe schat je nu in wat klein onderhoud is? Het is er enorm vochtig, waardoor het koffiezetapparaat elke drie jaar vervangen moet worden. Al ben je nog zo'n goede ondernemer, daar houd je vooraf niet direct rekening mee."