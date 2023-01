Drukste ochtendspits sinds 2019 begon vroeg: ongelukken rond Utrecht door gladheid

Provincie Utrecht - De ochtendspits is vanochtend vroeg op gang gekomen en op diverse plekken zijn al ongelukken gebeurd door gladheid, meldt Rijkswaterstaat. Zo is er op de A27 richting Utrecht vlak voor knooppunt Everdingen een ongeluk gebeurd. Verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Gorinchem via de A15 en A2. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste ochtendspits sinds 2019 met bijna 690 kilometer file.