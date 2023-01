Autodieven sloegen vorig jaar weer vaker toe: vooral in Utrechtse Heuvelrug ging het vaak mis

In de provincie Utrecht werden relatief gezien de meeste auto's gestolen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug: er werd 72 keer aangifte gedaan, dat is 2,4 per 10.000 inwoners. In de gemeente Utrecht waren er 1,7 aangiftes per 10.000 inwoners. Autodieven gingen Leusden en Renswoude vermoedelijk voorbij, want daar werd geen enkele aangifte van autodiefstal gedaan.