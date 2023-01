Rechter in Nieuwegeinse 'supermarktoorlog': gloednieuwe Aldi mag voorlopig openblijven

Van dat "samen optrekken" was onlangs weinig te zien in de rechtbank. Waar de gemeente en Aldi in eerste instantie dus onderling hadden afgesproken dat de Aldi vóór de uitspraak van de eerste rechtszaak open mocht blijven – het was immers de gemeente die haar grond in volle overtuiging aan Aldi had verhuurd – stonden partijen nu toch opeens tegenover elkaar.