90-jarige weduwnaar opgelicht door voormalig 'verpleegster' van overleden partner

Een paar maanden later, in september, was het weer raak. A. stal een bankpas, 150 euro contant en sieraden uit een woning. In oktober volgde een diefstal in een winkel. "Ze is licht verstandelijk beperkt en woont sinds kort onder begeleiding", zei de officier van justitie. "Dat beeld van haar is zorgelijk, ze heeft een flink strafblad opgebouwd", voegde de rechter toe.