Actie Utrechts Landschap voor molens succesvol: ‘We hebben al 90 procent van het geld opgehaald’

Het is een enorme klus om zo’n groot bedrag bij elkaar te sprokkelen, zegt Florian Hupkes van Utrechts Landschap. “Voor ons als Stichting De Utrechts Molens hebben we nog nooit voor zo’n grote uitdaging gestaan. We zijn blij en trots dat we in zo’n korte tijd al veel geld binnen kregen. We zitten op dit moment in de laatste fase. We hebben nog 150.000 euro nodig om de restauratie van alle molens te kunnen betalen. Dat klinkt als veel geld, maar op een bedrag van 2 miljoen zitten we echt op de goede weg.”