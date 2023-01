Nog geen concrete plannen voor sekswerk in Utrecht, maar de tippelzone komt terug

In 2013 liet voormalig burgemeester Aleid Wolfsen de seksboten bij het oude Zandpad sluiten. Er zou sprake zijn van ernstige misstanden zoals mensenhandel en uitbuiting. Ook de prostitutieramen in de Hardebollenstraat werden gesloten. De belofte was dat er vlakbij het Zandpad een nieuwe zone zou komen waar sekswerkers terecht zouden kunnen. Tot op heden is dat niet gelukt. In 2021 moest de Tippelzone aan de Europalaan dicht, om plaats te maken voor woningbouw. Een poging om elders in de stad een nieuwe tippelzone te openen kon rekenen op veel weerstand uit de samenleving.