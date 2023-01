Groot tekort aan woningen voor kwetsbare Utrechters

Utrecht - De crisis op de Utrechtse woningmarkt bereikt een nieuw hoogtepunt. Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht verwacht dit jaar vijfhonderd woningen tekort te komen voor Utrechters in een kwetsbare positie. De gemeente verwacht dit jaar in totaal 1600 woningen nodig te hebben voor kwetsbare Utrechters, maar naar verwachting zijn er maar 1100 woningen beschikbaar voor deze groep, schrijft de gemeente. In totaal komen er in 2023 ongeveer 3600 woningen vrij op de sociale huurmarkt in Utrecht.