Braakballen vol troep ook gevonden in ooievaarsdorp Westbroek: 'Ze barsten van de elastiekjes en siliconen'

Op 15 juni 2019 viel langs de Schalkwijkse Wetering in Houten een jonge ooievaar uit het nest. De dierenambulance bracht de onfortuinlijke vogel naar de vogelopvang in Utrecht. Een dierenarts constateerde dat er geen redden meer aan was: de maag was keihard en zat stampvol met postbode-elastieken.

In het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam werd de laatste maaltijd van deze dode ooievaar onderzocht. De jonge ooievaar bleek behalve met elastieken van het brede ‘postbode-type’ ook met enige dunne elastiekjes en een bruinleren polsveter door de ouders gevoerd te zijn. In totaal maar liefst 490 gram. Behalve wat aarde bevatte de maag helemaal geen natuurlijk voedsel.

Jonge ooievaars worden door hun ouders vaak met regenwormen gevoerd. De onfortuinlijke ouders moeten de partij afgedankte elastieken aangezien hebben voor een sappig maaltje regenwormen. Hoe en waar die elastieken in het milieu terechtgekomen zijn is onbekend. In het museum in Rotterdam heeft de elastiek-braakbal sinds 2020 een plekje gekregen naast de McFlurry-egel, een egel die met zijn kop vast zat in een ijsbeker van McDonalds. Ze zijn onderdeel van de vaste collectie onder de noemer dode dieren met een verhaal om te laten zien dat afval niet in de natuur thuis hoort.