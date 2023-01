Geen gevangenisstraf maar tbs-behandeling voor verwarde Woerdense vrouw die buurvrouw neerstak

Het gevoel dat zij was gestoken verdween, maar kwam later die dag weer terug toen ze terugkeerde naar haar flat. Overmand door angst en boosheid belde zij bij de buurvrouw aan en stak haar meerdere keren in haar arm. Ze wilde daarmee de waarschuwing afgeven dat haar kindje niets aangedaan moest worden, zei ze in de rechtszaal. De rechtbank ziet dit als een poging tot zware mishandeling.