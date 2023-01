Kachel laag, douches al uit, sporthal Kamerik snakt naar beloofde energiesteun: ‘Binnen paar maanden moeten we dicht’

De Schulenburch vormt het kloppende hart van het dorp Kamerik. In het multifunctionele gebouw wordt gesport, er is een bibliotheek en er zijn verschillende zalen voor feesten en vergaderingen. Het gebouw heeft ook een soort dorpshuisfunctie, maar wordt nu met sluiting bedreigd. "We gaan straks 200.000 euro per jaar betalen aan gas, water en licht", vertelt Jan Zwaneveld, secretaris van De Schulenburch. Er is daarom besloten om sporters geen warme douche meer aan te bieden. "Vooral voor de korfbal- of volleybalploegen die uit andere delen van het land competitie komen spelen vind ik het vervelend. Die kunnen hier dus niet douchen."