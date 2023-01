Nóg een vintagewinkel in Utrecht: hoe duurzaam is dat?

Ook winkelmanager Rijk is zich ervan bewust: vintage is weliswaar minder vervuilend dan grote fast fashion-ketens, maar het blijft onderdeel van de ingrijpende kledingindustrie. "Beetje bij beetje proberen we steeds duurzamer te zijn", zegt hij, terwijl hij de laatste klanten van de dag helpt. "Zo kopen we groot in, zodat we minder vervoerskosten hebben. Ons inpakmateriaal en de hangers zijn recyclebaar en we doen onderzoek naar hoe we onze voetafdruk kunnen verkleinen."