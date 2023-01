Met vergunning voor kamerverhuur wil Oudewater situatie arbeidsmigranten verbeteren

Burgemeester Danny de Vries: "We zien dat er steeds meer overlast wordt ervaren door Oudewaternaren, maar tegelijkertijd weten we ook niet of we als samenleving wel goed zorgen voor arbeidsmigranten." Naar schatting wonen in totaal ongeveer duizend arbeidsmigranten in de stad. Dat is zo'n tien procent van het totale aantal inwoners.