Utrechtse wethouder: 'Moskee kreeg hulp genoeg bij foute deuren in monumentaal pand'

Utrecht - De Eyüp Sultan Moskee in Kanaleneiland is aan zet om het pand terug te brengen in zijn monumentale staat. Die boodschap had wethouder Eelco Eerenberg (D66) vandaag voor de gemeenteraad. Het Turks-islamitisch gebedshuis is met de gemeente in de clinch geraakt over twee voordeuren. De gemeente wil dat die in de oorspronkelijke staat hersteld worden. Het pand is een gemeentelijk monument en de huidige deuren passen niet bij het monumentaal karakter van het pand.