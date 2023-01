Tweede landelijke stakingsdag streekvervoer: 'We weten pas kort van tevoren hoeveel en welke ritten uitvallen'

De FNV, die de staking organiseert, verwacht dat in Nederland zeventig procent van het streekvervoer niet rijdt. Ook op het spoor wordt gestaakt, waardoor alle regionale treinen van andere maatschappijen dan de NS minder of niet zullen rijden. In NS-treinen wordt niet gestaakt, want dat personeel heeft een eigen cao. Dat geldt ook voor het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.